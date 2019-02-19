Акции Европы вблизи октябрьских пиков благодаря оптимизму в отношении переговоров США и КНР

Европейские фондовые индексы немного снизились при открытии торгов вторника, но удерживаются около максимальных с октября уровней, так как оптимизм в отношении торговых переговоров между США и Китаем поддержал настроения инвесторов, несмотря на разочаровывающие отчеты ряда компаний, включая HSBC и BHP Group.

К 11.52 панъевропеский индекс STOXX 600 опустился на 0,2 процента, при этом большинство европейских бирж торгуются вблизи уровней закрытия предыдущей сессии.

В фокусе внимания инвесторов - новый раунд торговых переговоров между США и Китаем, который стартует в Вашингтоне.

Давление на рынок оказывают акции HSBC, подешевевшие на 3,4 процента, после того как банк отчитался о не дотянувшей до прогнозов годовой прибыли, в частности из-за увеличения расходов.

Индекс банковского сектора снизился на 0,9 процента.

В лидерах роста - акции немецкой Wirecard, которые прибавили в цене 8,5 процента. В понедельник немецкий финансовый регулятор запретил открывать новые короткие позиции по акциям Wirecard из-за сильных колебаний котировок финансовой компании после публикации серии материалов в газете Financial Times, которые сейчас изучаются немецкими властями.

Бумаги другой немецкой фирмы - HeidelbergCement, которая спрогнозировала рост спроса на цемент в текущем году, подорожали на 4,9 процента.