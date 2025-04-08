Таиланд планирует увеличить импорт американских товаров и снизить налоги на них

Таиланд увеличит импорт из США, снизит некоторые налоги на американские товары и устранит нетарифные барьеры, после чего заключит более выгодные договорённости с США. Об этом заявил вице-премьер страны Сурия Хуангрунгруангкит.

В правительстве Таиланда сообщили об увеличении импорта из США, в том числе кукурузы, сои, нефти, этана, сжиженного природного газа, автомобилей, самолетов и электроники. Премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чинават подтвердила намерение провести встречу с американскими представителями, но каких-либо подробностей не сообщила.

"Таиланд не спешит начинать переговоры с США, так как для подготовки предложений требуется время", - сказал министр финансов Таиланда Пичаи Чунхаваджир, который возглавит делегацию на переговорах.

По данным правительства, в 2024 году торговый профицит Таиланда с Соединенными Штатами составил $35,4 млрд долларов, в то время как дефицит Вашингтона с Бангкоком составил $45,6 млрд долларов.

Пошлины в размере 36% против Таиланда - одни из самых высоких пошлин, введённых на прошлой неделе администрацией президента США Дональда Трампа. Мера должна вступить в силу с 9 апреля.