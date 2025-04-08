В Латвии повысили прогноз дефицита госбюджета

Министерство финансов Латвии повысило прогноз дефицита государственного бюджета в 2025 году с 2,9% до 3,1% ВВП.

При условии сохранения нынешней денежной политики латвийский Минфин ожидает бюджетный дефицит в размере 3% в 2026 году, 3,2% в 2027 году, 2,8% в 2028 году и 2,3% в 2029 году, сообщил портал LSM.

Министерство ожидает, что с учетом геополитических и внутригосударственных вызовов ситуация с государственными финансами в среднесрочной перспективе будет оставаться сложной и для балансировки доходов и расходов бюджета в текущем году придется принять "ряд трудных решений".

Минфин также прогнозирует ускорение инфляции в стране до 2,5% с прошлогоднего показателя в 1,3%. В этом прогнозе учитывается ускорение роста цен на продукты питания и на некоторые энергоносители на мировом рынке.