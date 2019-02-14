Последнее обновление: 14.02.2019 15:27

Рынки акций Европы достигли 3-месячных пиков благодаря Nestle, Airbus и AstraZeneca

Рынки акций Европы в четверг продлили победную серию, достигнув максимума трех месяцев, за счет оптимизма в отношении торговых переговоров США и Китая и воодушевляющих результатов Nestle, AstraZeneca и Airbus.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.41 поднялся на 0,45 процента, французский CAC 40 вырос на 0,65 процента, а британский FTSE 100 набрал 0,41 процента.

Чувствительный к ситуации в торговле немецкий индекс DAX прибавил 0,39 процента за счет данных, показавших, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в последнем квартале прошлого года.

В фокусе внимания в четверг были акции европейских промышленных и потребительских гигантов: бумаги Airbus подскочили на 5,38 процента, так как результаты компании превзошли прогнозы.

Акции AstraZeneca выросли на 4,46 процента, поскольку продажи компании в четвертом квартале превысили ожидания.

Бумаги Nestle достигли исторических максимумов, так как компания представила оптимистичный прогноз на предстоящий год.

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