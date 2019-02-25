Рынки акций Европы выросли на фоне решения Трампа отложить повышение пошлин

Европейские фондовые рынки выросли до максимального уровня с начала октября вслед за акциями автомобильных и горнодобывающих компаний на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить повышение пошлин на китайские товары.

Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,3 процента к 12.00 МСК, тогда как чувствительный к ситуации в торговле немецкий индекс DAX прибавил 0,5 процента. В начале сессии STOXX достиг максимума с 10 октября на уровне 373,18 пункта.

Индексы, отслеживающие акции автомобильного и горнорудного секторов, которые, как считается, подвержены наибольшему риску в случае ухудшения условий мировой торговли, подскочили на 1,3 и 1,2 процента соответственно.

В лидерах роста оказались бумаги производителей автозапчастей Valeo и Faurecia, подорожавшие на 3,1 и 2,4 процента соответственно. Акции сталелитейных компаний Arcelormittal и Norsk Hydro прибавили в цене примерно по 2,3 процента, а цена бумаг сырьевого трейдера Glencore выросла на 2,6 процента.

В то же время акции Bank of Ireland упали на 5,6 процента, после того как кредитор ухудшил прогноз на 2019 год и отчитался о снижении чистой процентной маржи в четвертом квартале.