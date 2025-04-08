Акции Tesla упали ниже прогнозов министра торговли США

В понедельник акции Tesla Inc. опустились ниже цены, до которой, по прогнозам министра торговли Говарда Лутника, они больше никогда не упадут. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время интервью Fox News 19 марта, когда акции Tesla закрылись на отметке $235,86 за акцию, Лутник заявил, что зрителям стоит покупать акции компании, отметив, что "так дешево они больше никогда не будут стоить".

На следующий день генеральный директор Илон Маск сказал работникам Tesla, что они должны придержать свои акции.

По состоянию на 9:41 утра 7 апреля в Нью-Йорке акции Tesla упали на 9,2% до $217,41 за акцию на фоне более широкой распродажи на мировых фондовых рынках.

Акции Tesla упали на 55% с рекордного максимума, достигнутого в середине декабря, когда Трампа победил на выборах президента США.

Несколько аналитиков снизили свои оценки продаж и прибылей Tesla за последние недели, еще до того, как компания сообщила о слабых показателях поставок автомобилей. И хотя Tesla считается относительно изолированной от объявленных Трампом 25% тарифов на импортные автомобили, Маск предупредил, что компания не останется невредимой.

"Пошлины в их нынешнем виде подорвут Tesla, общую цепочку поставок и ее глобальное присутствие, которое в течение многих лет было явным преимуществом перед растущими конкурентами, такими как BYD", - сказал Айвз из компании Wedbush в записке для клиентов в воскресенье.

Наибольшее беспокойство, по словам Айвза, вызывает позиция Tesla в Китае.

"Трудно переоценить негативное влияние тарифной политики Трампа в Китае и ассоциации Маска, и это еще больше побудит китайских потребителей покупать отечественные автомобили, такие как BYD, Nio, Xpeng и другие", - написал Айвз.