Акции автопроизводителей толкают европейские рынки вниз

Европейские фондовые рынки остановили рост в среду на фоне слабых финансовых отчетов компаний автомобильного сектора, оказавших давление на котировки, а также ослабления уверенности инвесторов в продолжении ралли, позволившего индексам достичь рекордных отметок в этом году.

Оживление китайского рынка акций в надежде на новые меры стимулирования экономики КНР не распространилось на европейские площадки, и панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,1 процента к 11.55, колеблясь вблизи пятимесячных максимумов.

Акции автомобильных компаний подешевели, после того как немецкий производитель подшипников Schaeffler предупредил о “чрезвычайно сложных” условиях для ведения бизнеса в 2019 году и сообщил о планах реструктуризации, отправив свои акции вниз на 8,2 процента.

Индекс автомобильного сектора опустился на 0,8 процента вслед за акциями немецких автопроизводителей Daimler, BMW, и Volkswagen, в результате чего индекс DAX потерял 0,4 процента.

Акции французских поставщиков комплектующих для автомобилей Faurecia и Valeo подешевели на 2,1 и 2,6 процента соответственно.

В то же время некоторую поддержку рынкам оказали финансовые результаты компаний технологического сектора.

Акции Logitech выросли на 1,6 процента до четырехмесячного максимума, после того как производитель микросхем сообщил, что рассчитывает увеличить годовые продажи в следующем финансовом году, который завершится в марте 2020 года.