Рынки акций Европы поддерживают ожидания роста прибыли компаний

Рынки акций Европы растут в среду вслед за мировыми площадками благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров США и Китая, а также ожиданиям роста прибыли компаний региона.

Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,2 процента к 12.45, тогда как немецкий DAX, чувствительный к ситуации в торговле, вырос на 0,1 процента, а французский CAC 40 прибавил 0,2 процента.

Новая порция корпоративной отчетности спровоцировала серьезные колебания цен на акции.

Бумаги ABN Amro подешевели на 7,4 процента, после того как голландский банк отчитался о чистой прибыли за четвертый квартал, не дотянувшей до прогнозов аналитиков.

В то же время акции голландской пивоваренной компании Heineken подорожали на 5,4 процента и могут показать максимальный однодневный рост с 2015 года благодаря превзошедшим ожидания финансовым результатам.

Бумаги голландского производителя красок и покрытий Akzo Nobel, результаты которого также немного превысили прогнозы, прибавили в цене 3,9 процента

Акции Amundi, крупнейшей в еврозоне компании по управлению активами, подорожали на 4,2 процента, так как фирма подтвердила целевые показатели прибыли на 2020 год, несмотря на неблагоприятные рыночные условия в четвертом квартале.