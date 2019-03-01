Последнее обновление: 01.03.2019 14:47

Рынки акций Европы начали март на мажорной ноте благодаря Moncler, WPP

Европейские рынки акций достигли пятимесячных максимумов при открытии первой торговой сессии марта, поскольку новая порция корпоративных отчетов улучшила аппетит инвесторов к риску.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.46 вырос на 0,57 процента до 374,91 пункта. В последний раз индекс поднимался выше отметки 374 пункта 8 октября 2018 года.

Рост продемонстрировали все региональные биржи и сектора, за исключением телекоммуникационного, который снизился на 0,05 процента.

Давление на сектор оказало падение бумаг бельгийской Proximus на 5 процентов после публикации разочаровывающих результатов.

Бумаги Moncler подскочили на 10,02 процента, после того как итальянская компания отчиталась о результатах за 2018 год, которые брокерская компания Jefferies назвала “выдающимися”.

Акции британской WPP подорожали на 7,6 процента, поскольку результаты крупнейшего в мире рекламного агентства успокоили инвесторов на фоне опасений о структурных препятствиях для отрасли.

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