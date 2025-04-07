Криптобиржа Binance добавила поддержку Apple Pay и Google Pay

Криптобиржа Binance интегрировала Apple Pay и Google Pay через партнерство с провайдером платежей Worldpay.

Теперь пользователи могут покупать криптовалюту с помощью банковских карт, привязанных к сервисам бесконтактной оплаты.

Интеграция упрощает переход с фиата на цифровые активы — пользователям не нужно вводить реквизиты вручную. Покупка доступна в приложении Binance и на сайте платформы.

Фиатные каналы имеют решающее значение для привлечения новых пользователей в экосистему Web3, говорится в блоге компании. В 2024 году Binance расширила фиатное покрытие до 125 валют и добавила около 1000 способов оплаты.

Биржа также запустила ряд локальных решений, включая мобильные деньги в странах Западной и Центральной Африки.

По данным Binance, более 60% пользователей фиатных и P2P-сервисов в 2024 году совершали повторные операции.

Согласно заявлению биржи, внедрение Apple Pay и Google Pay поможет привлечь новых пользователей, особенно в регионах, где карты менее распространены, но высок уровень мобильных платежей.

Напомним, 18 марта Binance запустила вторую версию платформы Alpha для ранних криптопроектов.