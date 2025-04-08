Китай обнародовал план ускоренного превращения страны в сельхоздержаву

Китай обнародовал план ускоренного превращения страны в сельскохозяйственную державу до 2035 года.

План, изданный ЦК КПК и Госсоветом КНР, ставит главной целью достижение значительного прогресса в построении сельскохозяйственной державы к 2027 году, пишет Синьхуа.

К этому же сроку предполагается добиться существенных сдвигов во всестороннем подъеме села и вывести модернизацию сельского хозяйства и сельских районов на новый уровень.

Согласно плану, к 2035 году будет достигнут решающий прогресс во всестороннем подъеме села, в основном осуществлена модернизация сельского хозяйства и обеспечены современные условия жизни в сельской местности.

К середине нынешнего столетия Китай намерен полностью построить сельскохозяйственную державу, обеспечив стабильность и надежность поставок, самодостаточность в научно-технических инновациях, развитость инфраструктуры, полноту и эффективность сельских производственных цепочек.

К середине века план также предусматривает "создание красивых деревень, повышение благосостояния крестьян, усиление международной конкурентоспособности аграрного сектора, всестороннюю интеграцию города и деревни, всесторонний подъем села, всестороннюю модернизацию сельского хозяйства и сельских районов".

В документе определены ключевые задачи, связанные с выполнением поставленных целей, такие как обеспечение более стабильных и надежных поставок, а также содействие инновациям в области сельскохозяйственных наук, технологий и оборудования.

План предусматривает совершенствование системы хозяйственного управления современным сельским хозяйством, содействие лучшей интеграции мелких крестьянских хозяйств в процесс развития современного аграрного сектора и модернизацию всей сельскохозяйственной производственной цепочки.

В задачи также входит дальнейшее углубление международного аграрного сотрудничества, построение пригодных для жизни и работы, красивых и гармоничных деревень, повышение уровня жизни в сельской местности.

Кроме того, документ подчеркивает важность содействия интегрированному развитию городских и сельских районов и сокращению разрыва между городом и деревней.