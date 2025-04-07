Биржа Гонконга пережила худшее падение с 1997 года

Индекс Hang Seng в Гонконге обвалился на 13%, что стало худшим падением со времен азиатского финансового кризиса 1997 года. Об этом пишет Bloomberg.

Причиной такого обвала стала эскалация торговой войны между США и Китаем, в частности ответ Пекина на новые пошлины Дональда Трампа.

Ситуация привела к массовой распродаже акций и исторически рекордному объему торгов. Наибольшие потери понесли китайские технологические компании - соответствующий индекс потерял 17%. Под давлением оказались и крупнейшие компании материкового Китая, торгующиеся в Гонконге.

Даже вмешательство государственных фондов не смогло остановить обвал. Акции всех 50 компаний Hang Seng China Enterprises подешевели, а китайские облигации потеряли позиции по всему региону. Трейдеры отмечают рост спредов по инвестоблигациям до 40 базисных пунктов.