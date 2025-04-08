Новый резидент «Великого камня» с белорусским капиталом будет выпускать пищевые добавки

В индустриальном парке «Великий камень» 7 апреля 2025 года зарегистрирован новый резидент – ООО «Ингрибел» (Беларусь).

Как сообщается на сайте парка, компания будет выпускать комплексные пищевые добавки, а также внедрит инновационную для ЕАЭС технологию переработки для производства натуральных компонентов, улучшающих текстуру и консистенцию пищевых продуктов. Экспериментальные цеха позволят разрабатывать и тестировать новые рецептуры, а автоматизированные системы управления повысят эффективность производства.

Утверждается, что в работе нового предприятия будут использоваться возобновляемые источники энергии. Продукция резидента парка предназначена для рынка Беларуси, а также будет поставляться на экспорт.