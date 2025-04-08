Goldman Sachs прогнозирует нефть по $51-55 за баррель до конца 2026 года

Инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть Brent и WTI будут на уровне $62 за баррель и $58 к декабрю 2025 года и на уровне $55 и $51 к декабрю 2026 года, соответственно, при двух предположениях. Об этом сообщает Reuters.

В записке от 7 апреля компания отметила, что первое предположение заключается в том, что экономика США избежит рецессии благодаря значительному снижению тарифов, которое должно вступить в силу 9 апреля.

Второе - что предложение из восьми стран ОПЕК+ будет умеренно расти с двумя увеличениями добычи на 130-140 тысяч баррелей каждое в июне-июле.

Однако в Goldman Sachs отметили, что при типичном сценарии рецессии в США и их базового сценария ОПЕК, по оценкам, цена нефти марки Brent снизится до $58 к декабрю 2025 года и $50 к декабрю 2026 года соответственно.

Goldman Sachs заявил, что цены на нефть, вероятно, превысят их прогноз при условии очень резкого разворота в тарифной политике.