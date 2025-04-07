Вводимые Трампом пошлины усилят инфляцию и ослабят экономический рост - ФРС

Вводимые президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины усилят инфляцию и ослабят экономический рост. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в пятницу.

По его словам, центральный банк не будет менять процентные ставки, пока не получит более четкой картины конечных последствий.

Федрезерв сталкивается с "крайне неопределенными перспективами" из-за новых пошлин, объявленных президентом в среду, сказал Пауэлл, выступая перед журналистами бизнес-изданий в Арлингтоне. Он считает, что американская экономика в настоящее время выглядит сильной. Однако Пауэлл подчеркнул угрозу, которую представляют собой пошлины, и указал на то, что ФРС будет сосредоточена на сдерживании инфляции.

"Мы находимся в выгодном положении для того, чтобы дождаться большей ясности, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки нашей позиции. Пока еще слишком рано говорить о том, каким будет подходящий путь для денежно-кредитной политики", - сказал глава Федрезерва.

Он отметил, что объявленные пошлины были "значительно больше, чем ожидалось".

"То же самое, вероятно, будет справедливо и для экономических эффектов, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост экономики. Размер и продолжительность этих эффектов остаются неопределенными", - сказал Джером Пауэлл.

"Хотя пошлины с высокой вероятностью вызовут по крайней мере временный подъем инфляции, возможно, что последствия будут более устойчивыми", - добавил он.

Незадолго до выступления главы ФРС Трамп написал в соцсети Truth Social, что для Пауэлла настало "идеальное время" для понижения процентных ставок.

"Он всегда "опаздывает", но теперь он может изменить свой имидж, и быстро. Снижайте процентные ставки, Джером, и перестаньте играть в политику!", - заявил Трамп.