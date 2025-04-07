Международные резервные активы Беларуси в марте 2025 года выросли на 7%

Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2025 года составили $10,069 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в марте 2025 года золотовалютные резервы увеличились на 7%, или на $662,3 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в марте возросла с $4905,7 до $5393,0 млн.

Активы в иностранной валюте за март подросли на $158,7 млн и на 1 апреля составили $3307,2 млн.

Стоим отметить, что продолжающийся четыре месяца подряд рост золотовалютных резервов Беларуси в значительной степени обусловлен повышением цен на золото на мировых рынках.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.