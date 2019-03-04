Рынки акций Европы растут благодаря надеждам на сделку США и КНР

Европейские фондовые рынки начали торги понедельника в плюсе, поскольку оптимизм инвесторов относительно скорого заключения торговой сделки между США и Китаем привел к улучшению настроений и повышению спроса на рисковые активы на глобальных площадках в отсутствие важных корпоративных новостей и экономических данных.

Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,4 процента к 11.45, удерживаясь вблизи максимумов с начала октября.

Среди лидеров роста - акции издательского дома Daily Mail & General Trust, которые подскочили в цене на 4,6 процента, после того как компания объявила о планах вернуть акционерам все свои акции в Euromoney Institutional Investor и 200 миллионов фунтов стерлингов ($265 миллионов) наличными.

Акции некоторых компаний, однако, несут существенные потери, включая британскую Rotork, бумаги которой подешевели на 8 процентов, демонстрируя худшую динамику на рынке, после разочаровывающей отчетности компании.