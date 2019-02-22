Европейские индексы малоподвижны, отчеты провоцируют колебания акций

Основные фондовые индексы Европы меняются незначительно в пятницу, однако отчеты некоторый компаний, включая шведскую Elekta, швейцарскую Sika и французскую Sopra Steria, поддерживают активность на рынках, в то время как инвесторы с нетерпением ждут результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Панъевропейский индекс STOXX 600 и немецкий DAX к 11.55 торгуются вблизи уровней закрытия предыдущей сессии. Основные колебания происходят на уровне акций.

Бумаги Sopra Steria оказались в лидерах роста среди компонентов STOXX 600, прибавив 14,7 процента, после того как французская компания, предлагающая услуги в сфере информационных технологий, опубликовала годовые результаты.

Акции производителя микросхем ASM International подскочили на 7,2 процента, так как компания сообщила, что объем поступающих заказов в четвертом квартале достиг рекордного максимума в 301,6 миллиона евро, значительно превысив прогнозы.

Акции швейцарского производителя строительных химикатов Sika, отчитавшегося о превысившей ожидания годовой прибыли, выросли на 3,7 процента.

В то же время бумаги Elekta оказались среди лидеров падения, подешевев на 10,4 процента, после того как шведский производитель радиотерапевтического оборудования отчитался о не дотянувшей до прогнозов прибыли за третий квартал и ухудшил годовой прогноз маржи.

Бумаги AB Inbev подешевели на 2,2 процента, Nestle - на 0,8 процента, а Danone - на 0,3 процента. Цена бумаг Unilever снизилась более чем на 1 процент.