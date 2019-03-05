Европейские индексы малоподвижны на фоне слабого прогноза роста ВВП Китая

Европейские фондовые рынки малоподвижны во вторник на фоне пессимистичных прогнозов китайского правительства относительно роста ВВП и слабой статистики, усиливших беспокойство инвесторов о замедлении мирового экономического роста.

Панъевропейский индекс STOXX 600 торгуется вблизи уровня закрытия предыдущей сессии после ралли на протяжении трех дней, в ходе которого индекс достиг пятимесячных максимумов благодаря надеждам на урегулирование торгового спора США и КНР. Немецкий DAX, наиболее чувствительный к экономической ситуации в Китае, также меняется незначительно.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сказал во вторник, что правительство снизило целевой показатель экономического роста в 2019 году до 6,0-6,5 процента, пообещав сократить налоги и увеличить инвестиции в инфраструктуру для стимулирования экономики.

Согkасно опубликованным во вторник данным, рост активности в сфере услуг Китая в феврале замедлился до минимума за четыре месяца на фоне сокращения притока новых заказов внутри страны и из-за рубежа.

Акции производителей автомобилей и запчастей, которые сильно зависят от спроса в Китае, подешевели, при этом наибольшие потери понесли бумаги Continental, Volkswagen и Daimler.