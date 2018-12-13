Последнее обновление: 13.12.2018 17:31

Цены на нефть растут на фоне признаков ослабления торговых разногласий Китая и США

Цены на нефть выросли в четверг на фоне снижения запасов в США и признаков, что Китай принимает конкретные меры для реализации торгового перемирия с Вашингтоном.

Поддержку котировкам также оказало принятое на прошлой неделе решение ОПЕК и ряда стран вне картеля, включая Россию, о снижении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января, однако рост был ограничен, поскольку картель понизил прогноз спроса в 2019 году.

К 8.47 МСК на нефть Brent выросли на 0,47 процента до $60,43 за баррель.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к этому моменту торговались на отметке $51,28 за баррель, на 0,25 процента выше уровня предыдущего закрытия.

Китай в среду впервые более чем за полгода осуществил крупную закупку соевых бобов из США, что успокоило инвесторов на фондовых рынках и способствовало росту цен на нефть.

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 7 декабря, на 1,21 миллиона баррелей до 441,95 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

ОПЕК ожидает, что спрос на ее нефть в 2019 году снизится до 31,44 миллиона баррелей в сутки, что на 100.000 меньше, чем прогнозировалось в ноябре, и на 1,53 миллиона меньше, чем добывается в настоящее время.

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