Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу утром после умеренного роста накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,91 за баррель, что на $0,12 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,24, до $74,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,11 до $69,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,27 до $69,92 за баррель.

С понедельника стоимость обоих контрактов повысилась более чем на 2%.

Цены на нефть могут завершить ростом третью неделю подряд.

Давление на котировки, помимо всего прочето, также оказывают ожидания, связанные с запланированным на апрель началом наращивания нефтедобычи ОПЕК+.