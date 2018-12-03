Цены на нефть выросли на 5% на фоне паузы в торговой войне США и Китая

Цены на нефть выросли почти на 5 процентов в понедельник после того, как США и Китай договорились о 90-дневном перемирии в торговой войне, а также в преддверии саммита ОПЕК на этой неделе, на котором производители, как ожидается, договорятся о сокращении добычи.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 9.34 выросли на 4,66 процента до $62,23 за баррель.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI прибавили 5,07 процента до $53,49.

Цены на американскую нефть также поддержало сообщение Канады о том, что власти провинции Альберта обяжут производителей временно снизить добычу на 8,7 процента, или 325.000 баррелей в сутки, чтобы сократить избыток сырья в хранилищах.

США и Китай на саммите G20 в Аргентине договорились не вводить дополнительные импортные пошлины как минимум в течение 90 дней. В этот период страны проведут новые торговые переговоры и попытаются уладить существующие разногласия.

Трейдеры сфокусировались на саммите ОПЕК, который пройдет 6 декабря в Вене. Как ожидается, члены организации и партнеры, включая Россию, объявят о сокращении добычи, чтобы сдержать рост избытка предложения.

Катар в понедельник сообщил, что в январе 2019 года выйдет из ОПЕК.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ в ноябре составила 11,37 миллиона баррелей в сутки, отойдя от достигнутого в октябре постсоветского пика в 11,41 миллиона баррелей в сутки, сообщило Минэнерго в воскресенье.