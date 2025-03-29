Число жертв землетрясения в Мьянме превысило более тысячи человек

Власти Мьянмы подтвердили гибель 1 002 человек в результате землетрясения, которое произошло в пятницу.

Как сообщает Sky News, еще 2376 человек пострадали.

Число погибших по мере разбора многочисленных завалов может превысить 10 тысяч человек, прогнозирует Геологическая служба США, отмечая "большое количество жертв и значительный ущерб".

Землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Мьянмы произошло в 13:20 по местному в пятницу. Эпицентр залегал на глубине около 10 км. Толчки ощущались в Таиланде, Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.

До утра субботы по местному времени (московское плюс 4 часа) продолжались спасательные операции и разбор завалов в столице Таиланда Бангкоке, где в результате землетрясения в Мьянме рухнуло строящееся 30-этажное здание.

По словам заместителя губернатора Бангкока Тавиды Камолвей, по меньшей мере 10 человек погибли, 16 человек получили ранения и 101 человек числится пропавшим вез вести.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чиннават из-за землетрясения объявила в Бангкоке режим ЧС.