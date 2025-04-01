Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли удары по пригороду ливанский столицы Бейрута. Об этом сообщают арабские СМИ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что по пригородному району Дахия был нанесен удар.

"ВВС Израиля нанесли удар по району Дахия и ключевому оплоту в нем террористов "Хезболлы", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

В нем утверждается, что целью удара был "террорист "Хезболлы", который руководил боевиками движения ХАМАС и помогал им в планировании масштабного теракта против израильских гражданских лиц".

Армия "приняла меры по его ликвидации и устранила угрозу", отметила пресс-служба ЦАХАЛ.

Она подчеркнула, что "Армия обороны Израиля будет продолжать действовать, чтобы предотвратить любую угрозу гражданскому населению государства Израиль".