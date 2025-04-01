Последнее обновление: 01.04.2025 14:35

Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли удары по пригороду ливанский столицы Бейрута. Об этом сообщают арабские СМИ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что по пригородному району Дахия был нанесен удар.

"ВВС Израиля нанесли удар по району Дахия и ключевому оплоту в нем террористов "Хезболлы", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

В нем утверждается, что целью удара был "террорист "Хезболлы", который руководил боевиками движения ХАМАС и помогал им в планировании масштабного теракта против израильских гражданских лиц".

Армия "приняла меры по его ликвидации и устранила угрозу", отметила пресс-служба ЦАХАЛ.

Она подчеркнула, что "Армия обороны Израиля будет продолжать действовать, чтобы предотвратить любую угрозу гражданскому населению государства Израиль".

Ранее по теме


<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование