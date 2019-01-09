Цены на нефть выросли на фоне оптимизма относительно торговли

Цены на нефть выросли более чем на 1 процент в среду благодаря признакам того, что Вашингтон и Пекин могут вскоре урегулировать торговый спор, ударивший по глобальной экономике.

К 9:20 нефть Brent дорожала на 1,16 процента до $59,40, а сорт WTI - на 1,25 процента $50,40.

На предыдущей сессии цены на Brent и WTI выросли более чем на 2 процента.

США и Китай третий день ведут торговые переговоры в Пекине на фоне признаков прогресса в решении вопросов, касающихся закупок КНР американской сельхозпродукции и энергоресурсов и расширения доступа Вашингтона на китайские рынки.

Китайская газета China Daily в среду сообщила, что Пекин стремится положить конец торговому спору с США, но не пойдет на “необоснованные уступки”, считая, что любая договоренность должна предусматривать компромисс с обеих сторон.