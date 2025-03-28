Более 30 человек погибли во время землетрясения в Юго-Восточной Азии.

В частности, о 20 погибших сообщает газета New York Times со ссылкой на врача городской больницы в Мандалае, в Мьянме. По его словам, не менее 300 человек получили ранения.

«Пострадавших становится все больше, но у нас не хватает врачей и медсестер. Ватные тампоны почти закончились», - сказал журналистам доктор Чжо Зин.

The Guardian пишет о восьми погибших здания в районе Пьи Джи Тагон Мандалая со ссылкой на очевидцев.

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о трех погибших в мьянманском городе Таунгу в результате частичного обрушения мечети. Кроме того, еще двое погибли и 20 пострадали при обрушении отеля в Аунгбане.

В столице Таиланда, Бангкоке, где обрушился строящийся небоскреб, погибли как минимум трое человек, передают NYT и The Guardian со ссылкой на местные власти. По данным Национального института экстренной медицины (NIEM), еще 50 человек пострадали. Сколько людей осталось под завалами, неизвестно.

Премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават объявила Бангкок «чрезвычайной зоной». В городе повреждено значительно число высотных зданий, их точное количество неизвестно.