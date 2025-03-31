Последнее обновление: 31.03.2025 09:35

Страны НАТО в понедельник начинают крупномасштабные военно-воздушные учения

Категории: НАТО Учения

Страны-члены НАТО в понедельник начинают крупномасштабные военно-воздушные учения Ramstein Flag 2025. Об этом сообщает альянс.

В учениях, которые продлятся до 11 апреля, задействовано 90 военных самолетов из 15 стран НАТО. Для проведения полетов будет задействовано 12 авиабаз НАТО в Европе. Управление операциями будет осуществляться с авиабазы Леуварден в Нидерландах.

Как сообщило Командование ВВС США в Европе, Ramstein Flag 2025 - это многоплановые учения, направленные на подготовку и демонстрацию возможностей ведения комбинированных боевых действий, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. В рамках маневров, в частности, будет отрабатываться имитация действий против глубоко эшелонированной системы ПВО в случае задействования сил НАТО по статье 5-й о коллективной обороне.

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