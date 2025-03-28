В Бангкоке после землетрясения объявили режим ЧП

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения в соседней Мьянме. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Магнитуду землетрясения китайское сейсмологическое управление оценило в 7,9 балла. Его толчки ощущались в соседних Китае и Таиланде.

В Бангкоке, в частности, обрушилось строящееся здание, а проживающих в высотках жителей столицы призвали покинуть дома.

В соседней Мьянме очевидцы публикуют фото и видео последствий разрушительного землетрясения. Местные жители сообщают, что в Мандалае обрушились десятки зданий.

По данным портала Myanmar Now, исторический дворец Мандалай, считающийся одним из главных символов города, также был частично разрушен. В результате мощного землетрясения обрушился пролетный мост в городе Сагайн на северо-западе страны. Отмечается, что масштаб ущерба еще предстоит оценить, информация о пострадавших также пока уточняется.

28 марта на территории Мьянмы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают свыше 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. За сильным землетрясением спустя несколько минут последовал афтершок магнитудой 6,4.