Последнее обновление: 18.12.2018 16:51

Нефть дешевеет 3-ю сессию подряд из-за тревог о перенасыщении рынка

Цены на нефть марки Brent упали более чем на $1 во вторник утром, продолжив снижаться третью сессию подряд, поскольку сообщения об увеличении запасов и прогнозы рекордного уровня добычи сланцевой нефти в США, которые теперь стали крупнейшим нефтепроизводителем в мире, вызвали опасения об избытке предложения на рынке.

По словам трейдеров, давление на цены также оказали тревоги вокруг спроса на нефть в будущем на фоне ослабления глобального экономического роста и сомнения в эффективности запланированного сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

К 9.30 фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,76 процента до $58,56 за баррель.

Brent, которая потеряла более 4 процентов за последние три сессии, ранее во вторник достигла отметки в $58,10 за баррель, что на $1,50 ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к 9.30 МСК торговались на отметке $48,94 за баррель, на 1,88 процента ниже предыдущего закрытия.

Обе марки нефти подешевели более чем на 30 процентов с начала октября, при этом WTI сейчас торгуется на уровнях, которые в последний раз фиксировались в октябре 2017 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование