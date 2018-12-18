Нефть дешевеет 3-ю сессию подряд из-за тревог о перенасыщении рынка

Цены на нефть марки Brent упали более чем на $1 во вторник утром, продолжив снижаться третью сессию подряд, поскольку сообщения об увеличении запасов и прогнозы рекордного уровня добычи сланцевой нефти в США, которые теперь стали крупнейшим нефтепроизводителем в мире, вызвали опасения об избытке предложения на рынке.

По словам трейдеров, давление на цены также оказали тревоги вокруг спроса на нефть в будущем на фоне ослабления глобального экономического роста и сомнения в эффективности запланированного сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

К 9.30 фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,76 процента до $58,56 за баррель.

Brent, которая потеряла более 4 процентов за последние три сессии, ранее во вторник достигла отметки в $58,10 за баррель, что на $1,50 ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к 9.30 МСК торговались на отметке $48,94 за баррель, на 1,88 процента ниже предыдущего закрытия.

Обе марки нефти подешевели более чем на 30 процентов с начала октября, при этом WTI сейчас торгуется на уровнях, которые в последний раз фиксировались в октябре 2017 года.