Цены на нефть эталонных марок утром в среду стабильны в ожидании новых тарифов США

Цены на нефть эталонных марок стабильны утром в среду и остаются вблизи уровня закрытия предыдущего дня. Инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 торговались по $74,49 за баррель, на уровне закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,28.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повыслись в цене к этому времени на $0,03 до $71,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,28 до $71,2 за баррель.