Нефть дешевеет в ожидании решения России о сокращении добычи

Цены на нефть снизились в пятницу, после того как ОПЕК решила подождать с итоговым решением о сокращении добычи в ожидании поддержки от не входящей в картель России.

К 8.44 фьючерсы на сорт нефти Brent снизились на 0,93 процента до $59,50 за баррель.

Фьючерсы на американский сорт WTI подешевели на 0,82 процента до $51,07 за баррель.

Днем ранее цены на нефть снизились почти на 3 процента, поскольку ОПЕК завершила встречу в Вене, не приняв окончательного решения о сокращении добычи в преддверии переговоров с другими экспортерами в пятницу.

“ОПЕК решила вновь встретиться в пятницу... (поскольку) Россия остается камнем преткновения”, - сказал Стивен Иннз из брокерской компании Oanda в Сингапуре.

Аналитики все еще ждут, что экспортеры договорятся о какой-либо форме сокращения добычи.

Цены на нефть упали на 30 процентов с октября из-за роста предложения и ослабления прогноза спроса на фоне замедления роста мировой экономики.

Добыча нефти крупнейших в мире производителей - ОПЕК, России и США - выросла на 3,3 миллиона баррелей в сутки до 56,38 миллиона с конца 2017 года, что соответствует около 60 процентам глобального потребления.