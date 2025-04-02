Швеция впервые начинает патрулировать воздушное пространство НАТО за пределами своих границ

Шведские истребители приступают к патрулированию воздушного пространства НАТО с территории Польши – впервые с момента вступления страны в НАТО. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, который по этому случаю приехал в польский Мальборк под Гданьском.

Он назвал это "историческим днем".

"Швеция впервые применяет свои боевые самолеты за рубежом в рамках усовершенствованной миссии воздушного патрулирования НАТО. Теперь Швеция вносит свой вклад за пределами собственных границ на суше, на море и в воздухе", – отметил министр.

"Эта миссия – серьезная демонстрация сплоченности и солидарности союзников и является мощным фактором сдерживания любых угроз со стороны России. Мы гордимся тем, что наша первая миссия проходит в Польше и рядом с Великобританией", – добавил Йонсон.