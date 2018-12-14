Цены на нефть снизились на фоне опасений о росте экономики Китая

Цены на нефть снизились в пятницу на фоне опасений о замедлении роста экономики Китая и фиксации прибыли инвесторами после более чем 2-процентного подъема котировок накануне.

В то же время договоренность нефтепроизводителей во главе с ОПЕК о сокращении добычи продолжила оказывать поддержку ценам.

К 9.31 фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,85 процента до $60,94 за баррель.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к этому моменту торговались на отметке $52,28 за баррель, на 0,57 процента ниже уровня предыдущего закрытия.

Китай, вторая по величине экономика мира и крупнейший импортер нефти, в пятницу отчитался о слабейшем за несколько лет росте розничных продаж и промпроизводства.

Поддержку ценам также оказал прогноз Международного энергетического агентства, которое в четверг сообщило, что дефицит предложения на мировом рынке нефти может наступить раньше, чем ожидалось, благодаря сделке ОПЕК+ и решению Канады сократить добычу.