Цена Brent выросла на фоне договоренности ОПЕК о сокращении добычи

Нефть марки Brent подорожала в понедельник утром, после того как ОПЕК и несколько стран вне картеля в минувшую пятницу договорились о сокращении нефтедобычи с января на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Цена Brent подскочила более чем на 5 процентов в пятницу, после того как Организация стран-экспортеров нефти и не входящие в картель государства во главе с Россией объявили о намерении сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. При этом нефтяной картель снизит добычу на 800.000 баррелей в сутки, а другие участники сделки ОПЕК+ - на 400.000 баррелей в сутки.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI торгуются около отметки $52,46, на 0,15 процента ниже уровня предыдущего закрытия. Давление на котировки оказывает рост добычи в США, которые не участвуют в сделке ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ будут снижать добычу в течение шести месяцев, начиная с января. За точку отсчета сокращения взят октябрь 2018 года.