Последнее обновление: 02.04.2025 16:55

Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

По его словам, целью является зачистка ряда районов "от террористов и их инфраструктуры, захват обширной территории, которая будет добавлена к зонам безопасности государства Израиль".

Он также призвал жителей сектора "выступить сейчас, чтобы свергнуть ХАМАС и вернуть всех заложников".

Кроме того, издание сообщает со ссылкой на палестинцев, что израильские сухопутные силы начали действовать в некоторых частях города Рафах на юге анклава.

В минувший понедельник ЦАХАЛ предупредил жителей Рафаха и близлежащих районов о необходимости покинуть эту зону, рекомендовав перебраться в палаточные лагеря в прибрежной гуманитарной зоне Муваси.

В ЦАХАЛ 18 марта сообщили о возобновлении массированных ударов по принадлежащим группировке ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС, в свою очередь, заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в секторе израильских заложников.

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