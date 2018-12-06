Цены на нефть снизились на фоне падения рынков акций, в фокусе - встреча ОПЕК

Цены на нефть снизились утром в четверг на фоне слабости фондовых рынков, но активность торгов была пониженной в преддверии встречи ОПЕК, по итогам которой участники картеля и партнеры, как ожидается, договорятся о сокращении добычи для борьбы с перенасыщением рынка.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 09.00 опустились на 0,80 процента до $61,07.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI торгуются около отметки $52,37, примерно на 1 процент ниже уровня предыдущего закрытия.

По словам трейдеров, давление на нефтяные котировки оказала слабость глобальных финансовых рынков. Фьючерсы на фондовые индексы США и азиатские биржи упали в четверг на фоне ареста главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит экстрадиция в США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Организация стран-нефтеэкспортеров в четверг проведет заседание в Вене, чтобы принять решение о дальнейшей политике картеля в области добычи.