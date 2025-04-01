Цены на нефть эталонных марок днем во вторник перешли к снижению

Цены на нефть эталонных марок днем во вторник перешли к небольшому снижению, растеряв рост, достигнутый ранее в ходе торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $74,73 за баррель, что на $0,04 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торгуются по $71,45, на $0,03 ниже закрытия понедельника.

Трейдеры анализируют последние заявления президента США Дональда Трампа, ожидая прояснения санкционной и торговой политики Вашингтона, а также ждут заявлений от Трампа, который обещал 2 апреля анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний.