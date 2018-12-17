Нефть торгуется без резких колебаний на фоне страхов об экономике, перенасыщении рынка

Цены на нефть торговались без резких колебаний в понедельник после снижения на 2 процента на предыдущей сессии, оставшись под давлением из-за опасений об ослаблении роста ведущих экономик и перенасыщении рынка.

К 9.49 фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,05 процента до $60,25 за баррель.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к этому моменту торговались на отметке $51,27 за баррель, на 0,14 процента выше уровня предыдущего закрытия.

Рост добычи сланцевой нефти в США продолжает оказывать давление на цены, в то время как некоторые аналитики сомневаются, что планируемого сокращения производства в рамках сделки ОПЕК+ будет достаточно для восстановления баланса на рынках.

Отрицательное влияние на настроения инвесторов оказывает усиление тревог об ослаблении роста ведущих экономик, в том числе китайской и европейских.

В то же время поддержку ценам оказали данные компании Baker Hughes, указавшие на сокращение числа буровых установок в США до минимума с середины октября.