Последнее обновление: 05.12.2018 10:53

Нефть дешевеет из-за беспокойства о глобальной экономике, увеличения запасов в США

Цены на нефть снизились в среду из-за увеличения запасов в США и падения глобальных фондовых рынков на фоне предупреждения властей Китая о росте факторов, сдерживающих расширение экономики.

Фьючерсы на Brent к 9.19 МСК снизились на 1,63 процента до $61,07 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI опустились на 1,48 процента до $52,46.

Технический аналитик Рейтер Ван Тао сказал, что фьючерсы на WTI в скором времени могут протестировать отметку $51,75 за баррель, а котировки Brent - вновь опуститься ниже $60 за баррель.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы в США выросли на 5,4 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 30 ноября, до 448 миллионов баррелей.

Официальные данные о добыче нефти и запасах в США будут опубликованы в четверг.

Давление на котировки американской нефти оказало падение глобальных фондовых рынков во вторник из-за беспокойства инвесторов об угрозе замедления экономического роста.

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