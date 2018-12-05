Нефть дешевеет из-за беспокойства о глобальной экономике, увеличения запасов в США

Цены на нефть снизились в среду из-за увеличения запасов в США и падения глобальных фондовых рынков на фоне предупреждения властей Китая о росте факторов, сдерживающих расширение экономики.

Фьючерсы на Brent к 9.19 МСК снизились на 1,63 процента до $61,07 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI опустились на 1,48 процента до $52,46.

Технический аналитик Рейтер Ван Тао сказал, что фьючерсы на WTI в скором времени могут протестировать отметку $51,75 за баррель, а котировки Brent - вновь опуститься ниже $60 за баррель.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы в США выросли на 5,4 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 30 ноября, до 448 миллионов баррелей.

Официальные данные о добыче нефти и запасах в США будут опубликованы в четверг.

Давление на котировки американской нефти оказало падение глобальных фондовых рынков во вторник из-за беспокойства инвесторов об угрозе замедления экономического роста.