США отменили ограничения на экспорт ПО для чипов в Китай

Правительство США отменило ограничения на экспорт в Китай ПО для проектирования микросхем. Об этом сообщили компании Synopsys и Cadence, пишет CNBC.
«Synopsys работает над восстановлением доступа к продуктам в Китае, на которые недавно наложили ограничения», - говорится в заявлении калифорнийского производителя ПО.
Конкурирующая фирма Cadence подтвердила, что Бюро промышленности и безопасности США отменило экспортные рамки.
«Мы находимся в процессе восстановления доступа к нашему ПО и технологиям для пострадавших клиентов в соответствии с экспортным законодательством Соединенных Штатов», - заявил представитель компании.
Еще одному пострадавшему игроку — Siemens — разрешили возобновить бизнес в Китае.
Акции Synopsys и Cadence выросли на 6% и 7% соответственно в ходе ночных торгов.
Упомянутые три компании считаются частью доминирующего в США рынка автоматизации проектирования электроники (EDA), который включает в себя программное и аппаратное обеспечение, основные услуги по проектированию микросхем и полупроводниковых устройств.
В 2024 году доля Synopsys, Cadence и Siemens на мировом рынке EDA составила 31%, 30% и 13% соответственно.
Министерство торговли Китая 27 июня подтвердило торговое соглашение с США, направленное на разрешение экспорта редкоземельных металлов и ослабление технологических ограничений.
Китай будет рассматривать и утверждать заявки на вывоз товаров, подпадающих под правила контроля. В свою очередь Вашингтон отменит ряд существующих ограничительных мер против Пекина.
В апреле правительство США запретило Nvidia поставку чипов H20 в Китай и несколько других стран.
В ответ на этот шаг Nvidia запланировала новый ИИ-чипсет для рынка КНР по значительно более низкой цене.