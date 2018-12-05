Nikkei достиг минимума полутора недель из-за беспокойства о мировой экономике

Японский фондовый индекс Nikkei снизился до минимума за полторы недели в среду на фоне распродажи на Уолл-стрит и падения доходности гособлигаций США, возродивших опасения по поводу замедления мировой экономики и роста корпоративной прибыли.

Финансовый, автомобильный и машиностроительный секторы оказались под давлением, хотя спрос инвесторов на подешевевшие акции позволил рынку отыграть часть первоначальных потерь, говорят трейдеры.

Nikkei опустился на 0,5 процента до 21.919,33 пункта, минимального уровня закрытия с 26 ноября.

Основные индексы Уолл-стрит по итогам торгов вторника упали более чем на 3 процента во главе с банковским и промышленным секторами, поскольку динамика на долговом рынке США спровоцировала опасения о росте экономики.

Акции японских финансовых фирм, инвестирующих в иностранные облигации, подешевели из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США почти на 8 базисных пунктов до 2,915 процента после достижения минимальной отметки с 7 сентября.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,5 процента до 1.640,49 пункта, при этом акции страховых компаний и банков показали динамику хуже рынка.

Бумаги Dai-ichi Life упали на 3,2 процента, T&D Holdings - на 2,2 процента, а MS&AD Insurance - на 1,4 процента. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 0,9 процента, а Chiba Bank - 4,4 процента.

Акции автопроизводителей и машиностроительных компаний также подешевели. Цена бумаг Honda Motor снизилась на 2,4 процента, Subaru Corp - на 0,9 процента, а Fanuc Corp - на 3,4 процента.