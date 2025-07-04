Последнее обновление: 04.07.2025 18:00

PancakeSwap и CryptoRadar попали под блокировку в Турции

Совет по рынкам капитала Турции (CMB) заблокировал доступ к децентрализованной бирже (DEX) PancakeSwap и платформе для сравнения цен CryptoRadar. Об этом сообщили местные СМИ.

Причиной назвали «предоставление услуг с криптоактивами без разрешения». Это первый случай применения санкций к DEX в стране.

CMB получил полномочия блокировать сайты зарубежных поставщиков услуг цифровых активов в 2024 году. Регулятор применяет эту меру к компаниям, которые работают без лицензии и ориентированы на турецких пользователей. Ранее ведомство уже блокировало централизованные биржи.

Решение по PancakeSwap создало прецедент. Участники рынка опасаются, что следующими под блокировку попадут платформы вроде Uniswap и Raydium.

Власти предупредили инвесторов о рисках использования нелицензированных бирж. Они порекомендовали работать только с одобренными CMB платформами для защиты капитала и персональных данных.

В мае 2024 года власти страны сообщили об ужесточении законодательства в области цифровых активов. Одним из ключевых аспектов решения стала защита инвесторов на фоне краха платформы Thodex.

Уже с 25 февраля 2025 года пользователей из Турции, осуществляющих криптотранзакции на сумму свыше 15 000 TRY ($376,5), обязали предоставлять поставщикам услуг идентификационные данные.

Напомним, в июне Министерство финансов страны сообщило о введении лимитов на переводы стейблкоинов для предотвращения быстрого оттока незаконных средств.



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