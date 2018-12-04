Индекс Nikkei снизился из-за акций финансовых компаний, экспортеров

Японский индекс Nikkei снизился во вторник, потому что зарубежные инвесторы распродавали бумаги экспортеров и финансовых компаний, в то время как циклические акции подешевели на фоне фиксации прибыли после ралли накануне.

Nikkei снизился на 2,4 процента до 22.036,05 пункта.

В понедельник индекс вырос до двухнедельного пика, после того как США и Китай приостановили введение новых взаимных импортных пошлин, договорившись провести очередные переговоры в попытке уладить торговые разногласия.

Более широкий индекс Topix также сбавил 2,4 процента до 1.649,20 пункта.

По словам аналитиков, рынок сфокусировался на предстоящих событиях, ожидая выхода трудовой статистики США в пятницу и заседание Федрезерва позднее в декабре.

Укрепление иены также оказало давление на настроения рынка.

Акции компаний-экспортеров - Fanuc Corp, Komatsu Ltd и Tokyo Electron - сбавили 2,6-5,1 процента.