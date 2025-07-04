Китай ввел пятилетние пошлины на бренди из Евросоюза

Министерство торговли Китая приняло окончательное решение по результатам антидемпингового расследования импорта бренди из Европейского Союза.

С 5 июля на его поставки будут накладываться постоянные пятилетние пошлины в размере до 34,9%, сообщается на сайте министерства.

С октября 2024 года пошлины действовали на временной основе.

Китай ввел их в ответ на антидемпинговые меры ЕС против китайских электромобилей.

Антидемпинговые меры Китая в основном ударят по Франции, на которую приходилось 99% китайского импорта бренди в 2023 году.

Ситуацию для французских алкогольных напитков усугубляют американские тарифы в размере 10%, введенные в апреле. Этот уровень может вырасти еще больше, если торговые переговоры между Вашингтоном и Брюсселем, крайний срок которых президент Дональд Трамп установил на 9 июля, окажутся неудачными или неблагоприятными для отрасли.

"Мне кажется, что во Франции люди не до конца осознают масштаб проблемы: 80% мировых продаж коньяка приходится на Китай и Соединенные Штаты", – цитирует Le Monde миллиардера Бернара Арно, которому принадлежит коньячный дом Hennessy.

Производство коньяка во Франции и без таможенных пошлин находится в состоянии спада.

После рекордных продаж около 220 миллионов бутылок в 2021-2022 годах отрасль ставила перед собой цель достичь 350 миллионов к 2035 году, но вместо этого продажи рухнули до 165 миллионов в 2023 году из-за падения спроса на американском и китайском рынках.