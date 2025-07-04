Huawei и Apple стали лидерами продаж смартфонов в Китае во втором квартале 2025 года

Рынок смартфонов в Китае во втором квартале 2025 года показал практически нулевой рост – всего 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами увеличение продаж стали Huawei и Apple, согласно последнему отчету Counterpoint Research.

Huawei показала наибольший рост среди всех брендов – на 12%. Это связано с высоким спросом во время традиционного фестиваля покупок 618 и государственной программой субсидий, которая предоставляет разовую скидку до 500 юаней (около $68) на смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты и смартчасы стоимостью до 6000 юаней ($820). Однако ожидается, что во второй половине года эта программа может быть сокращена.

Apple также вошла в пятерку лидеров, показав прирост объемов продаж примерно на 8%. Спрос на iPhone 16 вырос в мае благодаря скидкам перед фестивалем 618.

Другие бренды в Китае почти не увеличили продажи во втором квартале 2025 года.