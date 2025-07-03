Украина в июне закачала в подземные хранилища 1 млрд кубометров газа

В течение июня Украина закачала в подземные хранилища 1 млрд кубометров газа, что является самым высоким показателем с августа 2023 года. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона «Единые новости».

«В июне в подземные хранилища закачано более 1 млрд кубометров газа – это самый большой месячный показатель с августа 2023 года. Всего уже законтрактовано около 3 млрд куб. м импортных ресурсов», - сказал Колесник, которого цитирует пресс-служба Министерство энергетики.

Он отметил, что в то же время Украина диверсифицирует маршруты поставок «голубого топлива». Речь идет о продлении увеличенной мощности ГТС на границе с Польшей, что открывает доступ к норвежскому сжиженному газу, а также о начале поставок газа по Трансбалканскому маршруту.

Как сообщалось, по состоянию на 20 июня 2025 года законтрактовано на импорт 2,9 млрд кубометров газа, всего планируется закачать в хранилища не менее 4,6 млрд кубометров импортного «голубого топлива».