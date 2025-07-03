В РФ хотят национализировать одну из крупнейших компаний по добыче золота

Генпрокуратура России обратилась в Челябинский суд с иском о передаче в доход государства ряда активов, которые связывают с основным владельцем компании "Южуралзолото" Константином Струковым. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Прокуратура просит национализировать 100% в уставном капитале ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащих самому Струкову, а также все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", которые принадлежат Струкову и Екатерине Кузнецовой.

В рамках этого иска прокуратура РФ также просит передать государству 100% в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталье Зарубиной.

Кроме того, надзорное ведомство настаивает на национализации 80% в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", по 67% в уставных капиталах ООО "Агрокомплекс "Экомодуль", ООО "Сады Предгорья", а также по 1% в уставном капитале ООО "Погрузочно-транспортное управление" и ООО "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод".

Доли в этих компаниях принадлежат лицам, которые, по данным российской прокуратуры, выступают номинальными держателями активов Струкова.

В обосновании иска также отмечается, что Струков, находясь более 24 лет в представительных органах власти, приобрел значительное влияние на административные структуры региона и фактически руководит законодательным органом.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Струков является контролирующим акционером с долей около 68%.