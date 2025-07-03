Эстония не будет покупать долю в Air Baltic

Правительство Эстонии решило не покупать долю участия в латвийском национальном авиаперевозчике Air Baltic. Об этом сообщил на правительственной пресс-конференции в четверг министр инфраструктуры Кульдар Лейс.

По его словам, причины отказаться от покупки доли в Air Baltic связаны с тем, что в латвийской авиакомпании еще не завершены перестановки в руководстве, а ее финансовое положение остается проблемным.

Однако Лейс отметил, что Эстония заинтересована в развитии сотрудничества с Air Baltic, доля которой в пассажирских авиаперевозках в Таллиннском аэропорту составляет 30%.

Для развития этого сотрудничества Эстония, в частности, готова предложить авиаперевозчику не повышать аэропортовые сборы до 2030 года, пишут эстонские СМИ.

Как стало известно накануне, Латвия предложила Эстонии и Литве приобрести долю участия в авиаперевозчике Air Baltic на тех же условиях, что и немецкой авиакомпании Lufthansa, которая вложит в Air Baltic €14 млн в обмен на долю участия в размере не менее 5%. Лейс подтвердил, что Эстонии было предложено приобрести долю участия в размере до 10% за €14 млн.