Nikkei достиг 6-недельного пика после торгового перемирия США и Китая

Японский фондовый индекс Nikkei вырос в понедельник до максимальной отметки за шесть недель, после того как США и Китай приостановили введение новых взаимных пошлин и договорились в течение 90 дней попытаться заключить торговое соглашение.

Nikkei поднялся на 1,0 процента до 22.574,76 пункта, максимума на момент закрытия с 22 октября.

Лучше рынка выглядели акции японских циклических компаний, в числе которых бумаги технологического, автомобильного и машиностроительного секторов. Котировки акций Hitachi Ltd подскочили на 4,1 процента, TDK Corp - на 4,3 процента, а Toyota Motor Corp - на 3,4 процента.

Перемирие в торговой войне США и Китая “повышает аппетит инвесторов к риску, в особенности по отношению к акциям, которые в последнее время показывали динамику хуже рынка”, отмечает стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management Есинори Сигэми.

Более широкий индекс Topix вырос на 1,3 процента, закрывшись на отметке 1.689,05 пункта.