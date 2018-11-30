Индекс Nikkei достиг пика 3 недель, рост ограничен в преддверии переговоров США и Китая

Японский фондовый индекс Nikkei поднялся до максимума трех недель в пятницу благодаря росту защитных акций и нефтяного сектора, однако подъем был ограничен в связи с осторожностью инвесторов перед встречей лидеров США и Китая.

Участники рынка ждут начала саммита G20 в Буэнос-Айресе, где президент США Дональд Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Nikkei вырос на 0,4 процента до 22.351,06 пункта - пика с 8 ноября. Более широкий индекс Topix прибавил 0,5 процента, поднявшись до 1.667,45 пункта.

Нефтяной сектор повысился в пятницу благодаря росту цен на нефть. Котировки Inpex Corp и Japan Petroleum Exploration прибавили 3,0 и 2,3 процента соответственно.

Бумаги производителей лекарств также подорожали: акции Otsuka Holdings и Eisai Co выросли на 4,5 и 2,2 процента соответственно.